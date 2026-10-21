"Deseo que a nadie más le ocurra": El mensaje de Mónica Rincón tras sufrir encerrona en Autopista Central

21 oct. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, rompió el silencio y compartió un emotivo mensaje con sus seguidores tras ser víctima de una violenta encerrona.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 20 de octubre, cerca de la medianoche, cuando la conductora se desplazaba por la Autopista Central en dirección al enlace con Costanera Norte.

“He leído todos sus mensajes, pero me es imposible responderlos por separado. Gracias, gracias, gracias, por la preocupación, por el cariño, por la empatía. Gracias a todos los que me han escrito preguntando cómo estoy, o si necesito algo; colegas, amigos, políticos, conocidos, autoridades, coapoderados, seguidores, vecinos, televidentes, etc, etc”, escribió la periodista.

"Deseo que a nadie más le ocurra"

En su relato, Rincón describió lo ocurrido sin rodeos: “Volviendo de mi trabajo, fui víctima de un asalto tremendamente violento y agresivo. La delincuencia es una realidad con la que convivimos en el país, esta vez me tocó a mí, y de corazón deseo que ni hoy, ni mañana, a nadie más le ocurra. Porque es injusto, porque es aterrador, y porque nos convierte en víctimas y no responsables de los delitos que se cometen en contra de nosotros”.

Pese al mal momento, la conductora destacó los gestos de solidaridad que recibió: “No todo es tan malo, y rescato lo bueno de lo que viví. En medio del miedo aparecieron personas que me ayudaron. Y me quedo con eso, cuidarnos entre nosotros, recibir la ayuda cuando estamos en problemas".

"Gracias a Daniel Mansuy, que paró a ayudarme sólo segundos después del asalto, gracias a las personas que no tengo sus nombres pero que también me dieron una mano esa noche. Gracias Carabineros y a la Fiscalía que fueron tremendamente diligentes y efectivos”, agregó.

Finalmente, Rincón confirmó que se encuentra bien y que la vida continúa: “Afortunadamente yo estoy bien. La vida sigue y ahora estoy en Brasil, cubriendo las próximas elecciones. Un abrazo y otra vez, muchas gracias por su preocupación”.