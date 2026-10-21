Registro muestra afectación en zona de preliminar tornado en Retiro: Alcalde confirma 10 casas con daños

21 oct. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un inusual y violento fenómeno meteorológico se registró a las 14:00 horas de este miércoles 21 de octubre en la comuna de Retiro, región del Maule, afectando específicamente a sectores rurales comprendidos entre Huaso Chileno, Huacarneco y Los Maitenes.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) evaluó el evento y determinó que es compatible con un tornado categoría EF0. Este habría generado vientos y ráfagas de entre 105 y 137 km/h.

No obstante, desde la Dirección Meteorológica de Chile enfatizaron que esta clasificación es de carácter preliminar y que sus especialistas se encuentran analizando todos los antecedentes técnicos en terreno para confirmar o modificar de manera definitiva la naturaleza del fenómeno.

🌪️ #Maule | #Tornado #Meteochile realizó una evaluación preliminar del fenómeno registrado este miércoles 21 de octubre, a las 14:00 horas, en el sector rural entre Huaso Chileno y Los Maitenes, Región del Maule.



De acuerdo con los primeros antecedentes, el fenómeno presenta… pic.twitter.com/2NAv9QPdL1 — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 21, 2026

"Árboles de más de 30 años arrancados de cuajo": El balance en terreno

El fenómeno cruzó la Ruta 5 Sur provocando la caída de grandes ramas y árboles, algunas de las cuales impactaron sobre viviendas habitadas, provocando voladuras de techumbre y daños en estructuras.

En conversación con Meganoticias, el alcalde de Retiro, Rafael Ramírez Parra, entregó un catastro inicial del impacto provocado en la comunidad rural:

"Es una situación que nunca habíamos vivido. Tenemos un grado de afectación importante de alrededor de 10 viviendas afectadas. Ustedes pueden ver árboles arrancados de cuajo, árboles de más de 30 años que han sido arrancados por la fuerza de este evento", detalló la autoridad municipal.

Afortunadamente, y pese a la violencia del evento y a que al interior de los domicilios afectados se encontraban residentes al momento del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Despliegue municipal y fichas de emergencia

Respecto al operativo de ayuda desplegado en la comuna, el jefe comunal indicó que se está trabajando de forma coordinada con la delegación provincial y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la aplicación de las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) e informes Alfa.

Sin embargo, frente a las condiciones climáticas actuales, el municipio inició de forma inmediata reparaciones de urgencia en los inmuebles más comprometidos:

"Estamos haciendo cambios de techumbre en estos momentos en los casos más urgentes. Si bien las ayudas del Estado tardan unos días, no queremos que estas familias vayan a sufrir que sus viviendas se sigan goteando junto con el trauma de haber vivido esta situación", concluyó el alcalde Ramírez.

Desde los organismos técnicos recordaron que se mantiene vigente un aviso por probables nubes convectivas con características tornádicas entre la región del Maule y la región de Los Lagos.