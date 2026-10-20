Meteorología actualiza "alerta" por "tormentas eléctricas" para zonas de cuatro regiones del país
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por "tormentas eléctricas" para zonas de cuatro regiones del país, debido a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".
La medida estará vigente desde la mañana del martes 20 de octubre hasta la noche de la presente jornada.
Además, el organismo indicó que también está la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".Ir a la siguiente nota
¿En qué zonas podría haber tormentas eléctricas?
De acuerdo con la alerta que emitió la DMC, las zonas afectadas están en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. El detalle es el siguiente:
Región de Valparaíso
- Litoral
- Cordillera Costa
Región Metropolitana
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región de O'Higgins
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región del Maule
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
¿Qué significa que la DMC emita una alerta?
La DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas, evitar riesgos innecesarios y seguir las instrucciones de las autoridades cuando corresponda.
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