Senapred declara Alerta Roja para toda la Región Metropolitana por evento meteorológico

20 oct. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana debido al evento meteorológico que afecta a la zona central del país.

La información fue comunicada este martes 20 de octubre a través de la cuenta oficial del organismo en X, donde se informó: “Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico”.

La decisión se conoce en una jornada marcada por precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y reportes de granizos en distintas comunas de Santiago, en medio del avance del sistema frontal.

Desde el sitio oficial del organismo, se reportó que "asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante la actualización de su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en valle longitudinal y precordillera, moderada en cordillera de la costa y baja en cordillera".

Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico https://t.co/Cfnc6hxTNc — SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026

Peak de las lluvias será durante la tarde de este martes

Registros audiovisuales enviados por vecinos de Maipú y San Bernardo han evidenciado los efectos que ha dejado hasta ahora el sistema frontal.

Según el pronóstico que entregó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, después de las 15:00 horas se podría registrar el período de mayor intensidad del evento meteorológico, cuya duración sería hasta la medianoche.

A este escenario se suma una alerta meteorológica por tormentas eléctricas emitida durante la madrugada de este martes por la Dirección Meteorológica de Chile. La alerta advierte sobre la probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo y considera sectores de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule.

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