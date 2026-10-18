Senapred declara Alerta Roja por "remociones en masa" en 10 comunas de la Región Metropolitana
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por "remociones en masa" para 10 comunas de la Región Metropolitana, ante el pronóstico de precipitaciones, tormentas eléctricas y el riesgo de aluviones y derrumbes.
La medida, informada este domingo 18 de octubre, considera a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este martes 20 de octubre se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período en la cordillera de la costa, los valles y la precordillera de la región. Además, se mantienen vigentes avisos por probables tormentas eléctricas, con posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.Ir a la siguiente nota
A estos antecedentes se suma la evaluación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que advierte una alta posibilidad de aluviones y derrumbes en la precordillera, moderada en la cordillera de la costa y el valle longitudinal, y baja en la cordillera.
Senapred informó que, con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la situación, considerando la extensión y severidad del evento.
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