Evacuación preventiva en la "zona cero" de Las Condes: Buses trasladan a vecinos y trabajadores al Metro

12 oct. 2026 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta tarde comenzó la evacuación preventiva de las familias que viven en la denominada “zona cero” de Las Condes, luego de que las autoridades alertaran sobre el riesgo de nuevas remociones de masa ante las lluvias pronosticadas para este lunes.

El procedimiento se desarrolla con apoyo de la Municipalidad de Las Condes, que dispuso buses para trasladar a los vecinos hasta la estación de Metro Los Dominicos. Además, empresas privadas y locales comerciales facilitaron transporte para sus trabajadores, con el objetivo de que pudieran salir del sector.

En paralelo, personal de Carabineros, el Ejército y equipos de seguridad municipal participan en el operativo, mientras se mantienen restricciones de acceso para evitar que las personas vuelvan a ingresar a los sectores evacuados. También se solicitó retirar los vehículos estacionados en las avenidas del perímetro.

El llamado de Senapred

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, se refirió a las medidas que deben adoptar quienes se encuentran expuestos a posibles emergencias. “Queremos hacer un llamado a las personas a acatar las instrucciones”.

La autoridad también puso énfasis en la importancia de la información y la prevención para quienes viven en sectores precordilleranos. “Queremos hacer un llamado a las personas a mantenerse informadas por canales oficiales, a que, si viven en zonas precordilleranos, mantengan atención a su entorno”.

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La evacuación busca resguardar a los residentes ante la posibilidad de nuevas emergencias asociadas a las precipitaciones y permitir que los equipos de emergencia continúen trabajando en los sectores afectados por el aluvión del jueves pasado.

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