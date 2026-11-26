26 nov. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Armada de Chile rescató a una niña que estuvo a punto de ahogarse en el sector de Playa Grande de Guanaqueros, en la región de Coquimbo, luego de que ingresara al mar pese a las condiciones adversas por fuertes vientos y marejadas; a raíz de la exposición al peligro en una zona no apta para el baño, la autoridad marítima anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra los padres de la menor.

Según relató en conversación con Mucho Gusto el capitán de Puerto de Tongoy, Gianluca Maggio, la emergencia se activó cerca de las 18:57 horas del martes tras un llamado al número 137 que alertaba sobre tres personas en peligro de inmersión mar adentro.

Un rescate al límite y síntomas de hipotermia

Al llegar la primera patrulla naval al lugar, los funcionarios constataron que una persona lograba salir por sus propios medios mientras un adulto sostenía a la menor en medio del fuerte oleaje, por lo que uno de los marinos se lanzó de inmediato con un salvavidas para auxiliarlos.

Minutos después, a las 19:07 horas, llegó una segunda patrulla liderada por el capitán Maggio, quien también entró al agua debido al crítico estado de la niña: "Una vez que estábamos ya con la menor, obviamente la evaluamos; estaba con síntomas de hipotermia, se notaba que había ingerido y aspirado mucha agua; por lo tanto, la decisión que tomamos en ese momento no fue salir a la orilla porque si nos agarraba una ola y reventaba sobre la niña, probablemente la historia hubiese sido distinta", explicó el oficial.

Denuncia contra los padres

Respecto a las responsabilidades de los adultos a cargo, el capitán de Puerto de Tongoy confirmó que se aplicará el protocolo legal correspondiente por entrar a una playa sin salvavidas, cuya temporada comienza recién el 15 de diciembre, y bajo aviso de marejadas: "El procedimiento de la autoridad marítima ante este tipo de situación es empadronar a los padres, en este caso, que son los adultos responsables que estaban en el lugar, y efectuar la denuncia correspondiente al Ministerio Público por incumplimiento al artículo 496, numeral 9 del Código Penal".

Finalmente, Maggio reiteró el llamado preventivo a la ciudadanía frente a los eventos climáticos en el litoral, recordando que la ausencia de salvavidas indica de inmediato que un balneario no está habilitado para el baño y que la jurisdicción naval abarca más de 100 kilómetros de costa, por lo que el autocuidado resulta indispensable antes del inicio oficial de la temporada estival.