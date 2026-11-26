26 nov. 2026 - 18:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, antes conocido como Bono Marzo, es un beneficio para familias de menores ingresos que cumplan con ciertos requisitos, así como también para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Este beneficio se paga en marzo, pero tiene una fecha límite para cobrarlo, que es de nueve meses desde la fecha de emisión del documento de pago.

La fecha tope de cobro dependerá del grupo de beneficiarios al que pertenezcan. Por eso, es importante consultar la fecha exacta asociada a cada pago, ya que el vencimiento no es igual para todos los beneficiarios.

¿Cuál es el plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente?

Las personas beneficiarias tienen un plazo de nueve meses desde la emisión del documento de pago para cobrar el dinero. Una vez vencido ese período, expira el derecho a recibir el aporte.

Por ejemplo, para el primer grupo que recibió el pago en la fecha de emisión correspondiente al 16 de febrero de 2026, el plazo para cobrarlo venció el 16 de noviembre de este año.

En tanto, para los pertenecientes al segundo y tercer grupo, que recibieron el pago en fechas de emisión posteriores, tienen las siguientes fechas máximas para cobrar el beneficio:

2 de marzo de 2026 (segundo grupo): 2 de diciembre de 2026

Las personas pertenecientes a este grupo son beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

16 de marzo de 2026 (tercer grupo): 16 de diciembre de 2026

Los pertenecientes a este grupo reciben la Asignación Familiar por sus cargas familiares.

¿Cómo revisar si tienes dinero pendiente del exBono Marzo?

Para consultar si tienes un pago pendiente del Aporte Familiar Permanente, debes ingresar a la plataforma de ChileAtiende (pincha aquí), y colocar tu RUT y fecha de nacimiento.

También puedes revisar directamente en el portal oficial del Aporte Familiar Permanente (entra aquí), ingresando tu RUT y fecha de nacimiento. Si eres beneficiario, podrás conocer el monto asignado, la fecha de vencimiento del documento de pago y el lugar o modalidad en que debes cobrarlo.

El beneficio correspondiente a 2026 es de $66.834 por cada carga familiar o por grupo familiar, dependiendo de las condiciones de cada beneficiario. No es necesario postular, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos.

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