25 nov. 2026 - 19:29 hrs.

En la antesala a la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ahora se sumó un nuevo antecedente que suma presión contra el secretario de Estado.

Se trata de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que le dio un plazo de 72 horas para cumplir una sentencia sobre una solicitud de rebaja de condena.

El caso se vincula con un recurso de amparo que presentó Víctor Alarcón Torres, sentenciado a cinco años y un día por violación de una menor de 14 años. Su defensa recurrió a los tribunales, asegurando que el gobierno no cumplió con “su obligación de reconocer el beneficio de reducción de condena al amparado”.

La controversia escaló hasta la Corte Suprema, que el pasado 17 de noviembre, confirmó el fallo a favor del interno de la cárcel de Limache y ordenó a Rabat “a la brevedad” resolver si acogerá o rechazará la solicitud del reo.

Pese a que no se fijó un plazo para que se pronunciara sobre el decreto, la Corte porteña puso sus límites de tiempo. La resolución le da hasta este viernes para dar una respuesta e informar de qué manera está cumpliendo el fallo y le solicitó adjuntar toda la documentación necesaria para justificar su decisión.

Ahora serán claves los argumentos que informará el titular de Justicia para conocer si dará luz verde a la rebaja de condena o bien mantendrá firme su posición de suspender la tramitación de los decretos sobre esa materia.

La historia del caso

El escándalo público de las rebajas de condenas a reos que cumplían penas por delitos sexuales, y que derivó en la acusación constitucional contra Rabat, impactó directamente en la situación de Alarcón Torres.

Tras obtener una evaluación de conducta sobresaliente, por parte de la Comisión de Rebaja de Condena, el interno recibió el beneficio, fijando su salida de prisión para el 26 de octubre pasado.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia recibió la solicitud el 21 de octubre, justo en medio de la crisis política, por lo que la firma del decreto quedó en suspenso. Sin quedar zanjada su libertad, su defensa presentó un recurso de amparo, acusando de un actuar ilegal al jefe de cartera, por no cumplir la Ley N°19.856.