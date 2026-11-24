24 nov. 2026 - 20:14 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió a los cerca de 1.800 decretos de rebaja de condenas que se han firmado durante los primeros ocho meses del actual Gobierno, asegurando que se trata de un procedimiento que se ajusta a la normativa vigente.

La autoridad defendió la aplicación de este beneficio penitenciario y recordó que la legislación que lo regula entró en vigencia en 2003, por lo que su utilización se ha extendido durante distintos gobiernos.

"Se trata de una situación regular", afirmó Rabat, quien además entregó cifras sobre la aplicación histórica de esta normativa.

Rabat entrega cifras de rebajas de condenas desde 2003

El ministro explicó que, desde la entrada en vigencia de la ley, se han otorgado más de 41 mil rebajas de condenas.

"Es importante tener en cuenta que esta es una ley que entró en vigencia el año 2003. Desde entonces han otorgado 41.298 rebajas de condenas. Incluso, si mi memoria no me falla, en el gobierno anterior fueron 4.500 rebajas de condenas", señaló.

En esa línea, Rabat sostuvo que los decretos firmados durante la actual administración se enmarcan en un mecanismo establecido legalmente.

Gobierno busca derogar beneficio para condenados por delitos sexuales

Durante sus declaraciones, el secretario de Estado también abordó el avance de la iniciativa que busca derogar la Ley 19.856, normativa que establece beneficios de reducción de condena para personas privadas de libertad que cumplen determinados requisitos.

Al respecto, destacó que ya se aprobó la idea de legislar para avanzar en su derogación: "Como lo prometimos, nunca más un condenado por delitos sexuales gozará de este beneficio penitenciario", sostuvo.

Asimismo, se refirió a los cambios relacionados con la participación de las víctimas en estos procedimientos, indicando que podrán ser escuchadas y tendrán derecho a oponerse a la calificación del comportamiento de la persona condenada.

"Hoy día la Comisión de Seguridad del Senado precisamente señalaba de qué manera hoy, mañana, una vez que esté aprobada esta ley, la víctima va a ser escuchada. La víctima tendrá derecho a oponerse a la calificación que se efectúa acerca del comportamiento que tenga la persona condenada", explicó.

Ministro Rabat aborda acusación constitucional en su contra

Finalmente, el titular de Justicia fue consultado por la acusación constitucional presentada en su contra.

Frente a ello, manifestó que actualmente está concentrado en continuar desarrollando sus funciones al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"En estos momentos estoy muy concentrado en seguir trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", respondió. Además, expresó tener "la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley".