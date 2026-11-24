24 nov. 2026 - 18:58 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de muestras de cariño y reconocimiento, la expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, ubicado en Morandé 25, lugar donde se realiza el velorio de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán, quien falleció a los 98 años.

La exjefa de Estado fue recibida con una gran ovación por parte de quienes se encontraban en el lugar y, tras su llegada, se refirió a la partida de la intérprete, destacando tanto su trayectoria artística como su compromiso con el país.

"Es muy doloroso porque es una gran mujer, una gran artista y, por lo demás, una mujer con un gran amor por nuestro país, que entregó tanto a todos nosotros", expresó Bachelet.

Bachelet destaca compromiso de Delfina Guzmán con la democracia y los derechos humanos

Durante sus declaraciones, la exmandataria explicó que su presencia tenía como propósito acompañar a los familiares de la actriz y despedir a quien calificó como una mujer extraordinaria.

Asimismo, recordó que, pese a sus 98 años, Guzmán se mantuvo lúcida hasta hace poco tiempo y conservó su característico sentido del humor.

"Tenía una postura política muy clara, por la democracia, por los derechos humanos de siempre", señaló.

Bachelet se refirió al Premio Nacional que no recibió la actriz

Consultada por el reconocimiento que quedó pendiente en la trayectoria de Delfina Guzmán, Michelle Bachelet consideró que efectivamente faltó que la actriz recibiera el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

La exmandataria destacó así la trayectoria de una de las figuras más reconocidas de la escena artística chilena, cuya partida ha generado numerosas muestras de pesar y reconocimiento.