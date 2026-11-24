24 nov. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa ola de calor afectará esta semana a la zona central del país, especialmente a la Región Metropolitana, donde los termómetros podrían alcanzar los 34°C.

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó que las altas temperaturas comenzarán a intensificarse desde el miércoles.

Sin embargo, el calor de este martes no será menor, con una máxima de 30°C. De hecho, a las 08:15 horas el termómetro ya marcaba 15°C.

Ola de calor nocturna

A las 09:00 horas del miércoles se registrarían cerca de 20°C. Al mediodía, la temperatura subiría a los 28°C, mientras que a las 16:00 horas se alcanzaría la máxima del día con 34°C.

El especialista explicó que el fenómeno se extenderá a las noches: "Vamos a comenzar no solo una ola de calor diurna, sino también una nocturna a partir de la madrugada del jueves, que será la más sofocante".

De acuerdo a Sepúlveda, a las 00:00 horas del jueves "todavía andaremos sobre 23°C (...) Recién a las 02:00-02:30 de la madrugada alcanzaríamos los 18°C, que es la temperatura ideal para dormir según los especialistas".

Ola de calor seguirá hasta el fin de semana

El jueves podría registrarse una máxima de 33°C, y el viernes nuevamente se acercaría a los 34°C.

El periodista agregó que el evento se podría extender hasta el fin de semana e incluso alcanzar el lunes 30 de noviembre, también con 34°C.

Sepúlveda advirtió que las altas temperaturas afectarán al interior de la zona central, desde la Región de O'Higgins hacia el norte, con registros superiores a los 30°C.

Finalmente, recordó que esta será la segunda ola de calor diurna de la primavera. "Para recién comenzar la época cálida, ya tener dos olas de calor sin entrar en el verano llama la atención", comentó.

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