24 nov. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

La interrupción del servicio en la Línea 5 del Metro de Santiago la mañana de este martes provocó complicaciones en cientos de usuarios, quienes debieron buscar alternativas para llegar a sus destinos.

La emergencia obligó a suspender el funcionamiento de varias estaciones, situación que trasladó la demanda hacia el transporte de superficie y generó aglomeraciones en paraderos de buses.

La mayor dificultad se concentró en Vicuña Mackenna, avenida paralela al tramo afectado del Metro. Allí, pasajeros debieron esperar locomoción colectiva por varios minutos para continuar sus viajes.

Una hora después de que se anunciara el cierre de las estaciones, la empresa informó el restablecimiento del servicio a eso de las 08:00 horas.

Cierre de estaciones

La falla técnica dejó fuera de servicio ocho estaciones: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, San Joaquín, Camino Agrícola, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Con esto, la Línea 5 quedó operativa únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble. Además, se suspendió la combinación en la estación Vicente Valdés.

Para enfrentar la contingencia, se habilitaron buses de apoyo correspondientes a los recorridos 210, 210e, 210v y 213.

La empresa no entregó mayores detalles sobre el origen de la falla. Sin embargo, durante la noche del lunes se había registrado un incendio en las vías de la estación Pedrero.

Todo sobre Metro de Santiago