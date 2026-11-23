23 nov. 2026 - 16:16 hrs.

“Estoy con el pecho inflado”. Así describió el missólogo Leo Baeza el desempeño de Dominga López en Miss Universo, donde la representante chilena ha destacado durante las actividades preliminares y se prepara para competir por la corona.

Desde Puerto Rico, el experto conversó con el programa La Hora de Jugar y valoró la recepción que ha tenido la candidata nacional durante su participación en el certamen.

“Donde vamos gritan Chile. En todas partes suena Chile”, comentó Baeza, quien aseguró que López ha recibido muestras de apoyo y cariño del público. Además, sostuvo que la periodista es una de las favoritas y que su elegancia ha llamado la atención en el país anfitrión.

La evaluación de Dominga López en Miss Universo

La representante chilena ha lucido distintos vestuarios durante las rondas preliminares. Entre ellos, un traje típico inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar y un vestido de tonos azules y plateados, con transparencias, inspirado en el cielo nocturno. También destacó durante su desfile en traje de baño.

Para Baeza, su presentación estuvo marcada por la elegancia y el dominio de la pasarela. “Tuvo una preliminar fiel a su esencia, elegancia en traje de noche, actitud, dominio de la pasarela. En el aspecto técnico, rodillas estiradas, buen manejo de la capa”, detalló.

El missólogo también reconoció que la extensa concentración puede generar cansancio entre las participantes, debido a las actividades, horarios y exigencias diarias. Sin embargo, consideró que López ha mantenido un buen nivel de energía.

“En la preliminar, deslumbró, es favorita y sigue siendo favorita, y creemos que en la final lo va a hacer mucho mejor todavía”, afirmó.

El proyecto social de la candidata chilena

Otro de los aspectos que destacó el experto fue "Atrévete a ser tú", el proyecto social de Dominga López, enfocado en promover la aceptación personal y detener el bullying.

Baeza valoró que la iniciativa esté vinculada a una experiencia personal de la candidata y sostuvo que este tipo de causas forma parte importante del rol de una representante nacional.

“Las misses tienen un aspecto social superimportante; de alguna manera llevan la voz del país o la representación del país, entonces tener una causa social arraigada a una experiencia personal, eso lo hace aún más importante”, explicó.

"No quiso hacerse cambio físico, no quiso hacerse cambio estético porque no los necesita. Ella ganó siendo Dominga López, que es lo que es hoy en día. Hoy es Chile y la corona está más cerca que nunca", expresó.

La final de Miss Universo se transmitirá en exclusiva por Mega este martes 24 de noviembre, a las 21:00 horas, después de Meganoticias Prime. La conducción estará a cargo de Julio César Rodríguez, junto a los comentarios de Carolina de Moras, Edgardo Navarro y Scarlette Hermosilla.