23 nov. 2026 - 12:24 hrs.

La representante chilena en Miss Universo, Dominga López, ha deslumbrado con cada uno de sus estilismos en la semana de rondas preliminares del certamen de belleza, que mañana martes coronará a su nueva reina.

En la previa, la joven periodista encantó a todo el público del "Choliseo" de Puerto Rico con su traje típico inspirado en la Gaviota de Platino del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, su ciudad natal.

Además, anoche se pudo ver su exitoso desfile en traje de baño y su paso por la pasarela con un espectacular traje de tonos azules, plateados y transparencias inspirado en el cielo nocturno.

"¡Mañana vamos con todo por la corona!"

Este lunes, en su penúltimo día de competencia, Dominga hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram, en donde valoró lo vivido anoche y realizó una arenga de cara a la final del certamen.

"Anoche fue un sueño. Gracias por todo su cariño. ¡Mañana vamos con todo por esa corona! Hoy tenemos nuestro último día de ensayos. No puedo creer que esto ya casi termina", escribió la Miss Universo Chile.

En el carrusel de fotografías que acompaña al post se puede ver a la representante nacional posando con un hermoso vestido blanco de encajes y transparencias, su cabello recogido y unos voluminosos aros plateados.

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Final del Miss Universo por Mega

Recuerda que la final del Miss Universo podrá verse en exclusiva en las pantallas de Mega a las 21:00 horas de mañana martes 24 de noviembre, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

El espacio será conducido por Julio César Rodríguez y contará con los comentarios especializados de Carolina de Moras, Edgardo Navarro y Scarlette Hermosilla.

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