23 nov. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado 17 de octubre se encuentra en vigencia la Ley de Reconstrucción Nacional, reforma económica del Gobierno en la cual el foco mediático se lo llevaron la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario o la suspensión del IVA a la vivienda por un año.

Sin embargo, una norma de la iniciativa legal ha pasado desapercibida, pese a que con ella el Ejecutivo pretende ahorrar US$ 120 millones. Se trata del incentivo al retiro de funcionarios públicos, el cual con la nueva ley pasó de 2.200 a 6.000 cupos.

Bonos por sobre los $45 millones

El mecanismo para incentivar el retiro de los empleados públicos está regulado por la Ley 20.948 del año 2016 y se trata de una bonificación económica que se entrega por una sola vez a los funcionarios del aparato estatal que renuncian voluntariamente para pensionarse.

De acuerdo al Diario Financiero (DF), el monto de la bonificación depende de la antigüedad del trabajador y el estamento funcionario al que pertenezca: auxiliares y administrativos, técnicos y profesionales o directivos y fiscalizadores.

En concreto, las cifras del incentivo al retiro se sitúan entre las 233 y las 622 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre los $16.878.520 y los $45.057.680, según el cambio actual.

¿Quiénes pueden postular al incentivo al retiro?

El pasado 22 de octubre, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, dio por iniciado el proceso que aumenta los cupos del beneficio al que pueden postular los siguientes grupos:

Funcionarios y funcionarias que cumplan 65 años a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026. Funcionarias que cumplan entre 60 y 64 años a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026. Funcionarios y funcionarias que, al 31 de diciembre de 2025, tengan 65 o más años de edad .

. Postulaciones presentadas entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2026 por funcionarios y funcionarias que hayan obtenido u obtengan pensión de invalidez, siempre que hayan postulado al incentivo al retiro dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de la edad legal para pensionarse.

Además de esto, existe un procedimiento especial para los funcionarios y funcionarias que sean enfermos terminales, padezcan trastorno neurocognitivo mayor en fase terminal o tengan una enfermedad grave.

Según el Anuario Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central, en el 2025 había 463.282 funcionarios en el Gobierno Central, de los cuales 28.816 tenían entre 60 y 64 años, además de 14.755 que tenían 65 años o más.

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