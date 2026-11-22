22 nov. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Matías Walker (Ind.-EVO) lamentó que el debate por terapias para adolescentes trans en la salud pública "haya estado lleno de mentiras y calumnias por parte de libertarios y republicanos".

"Estos no son temas para la Ley de Presupuestos"

Walker aseguró que "lo cierto es que hoy los tratamientos hormonales se aplican solo a los mayores de 16 años, bajo estricto consentimiento de sus padres, con diagnóstico y acompañamiento médico".

Añadió que "por eso yo voté en contra de la indicación del Gobierno porque, como dijo el exministro de Salud, Jaime Mañalich, estos no son temas para discutirlos en la Ley de Presupuestos".

También dijo que se trata de una "discriminación porque lo que quieren prohibir libertarios y republicanos es el tratamiento hormonal para adolescentes de familias vulnerables y de clase media que se atienden en hospitales públicos, no a los hijos de las familias más ricas que se atienden en clínicas privadas".

Asimismo, Walker dijo que "lo que está detrás de todo esto es un desconocimiento de la Ley de Identidad de Género que aprobamos en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera".

"Cuando Kaiser trata de 'señor' a la diputada Emilia Schneider, ahí están desnudando el problema. Ellos no creen en el derecho a la identidad de género que establecimos por ley bajo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera", cerró Walker.

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