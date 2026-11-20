20 nov. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la ciudad china de Shenzhen, tras concluir su participación en la Cumbre de Líderes de la APEC, el Presidente José Antonio Kast salió a respaldar públicamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de los cuestionamientos opositores por el complejo escenario económico y las gestiones parlamentarias para impulsar una interpelación en su contra.

El pronunciamiento del Mandatario se produce en una semana marcada por indicadores adversos para la actividad local, luego de que el Banco Central informara que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 1,1% interanual durante el tercer trimestre de 2026, golpeado principalmente por una menor inversión y el retroceso de la minería.

A este panorama se suman el leve avance del 0,2% que anotó el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en septiembre, donde el retroceso minero del 12,1% empañó el dinamismo del comercio y la industria, y el incremento de la tasa de desempleo, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) alcanzó el 9,8% a nivel nacional en el trimestre julio-septiembre (llegando al 10,4% en la Región Metropolitana).

El respaldo internacional y el cruce con la oposición

Frente a estas cifras y a las críticas que apuntan a la conducción económica de La Moneda, el jefe de Estado defendió las gestiones de su equipo para atraer capitales extranjeros y sostuvo que los pronósticos externos avalan una recuperación para el próximo año.

"Reitero que el 2027 va a ser un buen año para nuestra nación, y así también lo han mencionado organismos internacionales, instituciones bancarias de gran tamaño. Ahí están JPMorgan, Morgan Stanley; lo mismo hemos podido conversar con la directora del FMI. Son las cifras que de forma objetiva se van planteando", afirmó Kast.

Asimismo, cuestionó la utilidad política de la eventual interpelación contra el titular de Hacienda anunciada desde sectores de oposición, como el PPD, planteando si ese tipo de herramientas fiscalizadoras resuelven efectivamente la falta de empleo o el costo de la vida, al tiempo que llamó al Congreso a priorizar acuerdos legislativos para destrabar proyectos y reactivar la inversión.

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