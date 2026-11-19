19 nov. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección de Prensa de la Presidencia informó este miércoles 19 de noviembre que el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Carolina Rossi Pantoja al cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En su reemplazo asumirá, en calidad de subrogante, Carolina Calvo Ascencio, ingeniera comercial y asesora del Ministerio de Ciencia.

Quién reemplazará a Carolina Rossi en la Subsecretaría de Ciencia

De acuerdo con el comunicado oficial, Calvo Ascencio asumirá temporalmente las funciones de la subsecretaría tras la salida de Rossi Pantoja.

La comunicación de Presidencia no entregó mayores detalles sobre los motivos de la renuncia.