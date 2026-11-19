19 nov. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Dos cargos graves formuló la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra Codelco por incumplimientos ambientales en el yacimiento Ministro Hales, ubicado en la comuna de Calama, región de Antofagasta.

Las infracciones están relacionadas con el control de emisiones de material particulado y con medidas para evitar la erosión eólica. Según informó el organismo, los antecedentes surgieron tras fiscalizaciones en terreno y siete denuncias ciudadanas ingresadas entre 2021 y 2024.

¿Cuáles son los incumplimientos detectados por la SMA?

El primer cargo apunta a que el yacimiento habría operado sin el sistema de filtro de mangas exigido en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Además, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 habría registrado una eficiencia de abatimiento inferior al 75% comprometido.

La segunda infracción se relaciona con la aplicación de bischofita, material utilizado para controlar el polvo. La SMA acusa a la compañía de no aplicar este producto en las zonas inactivas durante 2023 y 2024, pese a que la medida debía reducir en un 85% la erosión eólica.

Asimismo, el organismo señaló que Codelco no contaría con registros que acrediten la ejecución de esta medida entre 2023 y 2025.

Codelco arriesga multas de hasta 5.000 UTA por cada cargo

Ambas infracciones fueron clasificadas como graves. Por ello, Codelco arriesga la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental, la clausura del yacimiento o multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada cargo.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, explicó la relevancia de estos incumplimientos debido a las condiciones ambientales de la zona.

“Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de control de emisiones es fundamental para resguardar la salud de la población", señaló.