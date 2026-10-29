Codelco desvincula a ocho ejecutivos y profesionales tras por irregularidades en reportes de producción

29 oct. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco confirmó la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de la compañía, tras detectar nuevos antecedentes sobre irregularidades en el registro y reporte de producción correspondientes a 2024 y 2025.

La decisión fue adoptada por el directorio, en el marco de las auditorías internas y las investigaciones encargadas a las empresas KPMG y EY.

¿Quiénes son los ejecutivos y profesionales desvinculados?

Los trabajadores desvinculados pertenecían a las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, según informó la estatal mediante un comunicado.

Entre ellos se encuentra el gerente general de División Salvador, además del gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz y los encargados de esa área en tres divisiones.

También fueron desvinculados el jefe de Valorización Metalúrgica de la Gerencia de Contabilidad, el superintendente de Operaciones Fundición de Salvador y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

"Identificar y corregir deficiencias"

Desde la empresa señalaron que la medida se enmarca en un proceso para "identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa".

Codelco precisó que las desvinculaciones se realizaron conforme a la normativa interna y la legislación vigente, sin descartar eventuales responsabilidades que determinen las investigaciones ni las acciones legales que pueda emprender para proteger sus intereses.

Finalmente, el directorio y la administración reafirmaron su compromiso con "la integridad, la transparencia y la probidad", y aseguraron que continuarán las investigaciones internas y externas. La estatal indicó que informará oportunamente sobre sus avances.