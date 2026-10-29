"Estamos en una crisis grande": Gobierno reconoce el impacto por rebaja de condenas a abusadores de menores firmada por Rabat
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, reconoció que el Ejecutivo enfrenta una crisis política por la controversia en torno al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la firma de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
En conversación con Radio Duna, Arenas admitió que el escenario es complejo para el oficialismo, sobre todo luego de que la oposición anunciara que presentará una acusación constitucional contra el ministro Rabat: "No les quiero decir que estamos bien, que estamos muy confiados".
Y agregó: "Estamos en una crisis, una crisis grande, pero que como todas las crisis, el Presidente trata de enfrentar de frente", afirmó el subsecretario.Ir a la siguiente nota
Arenas respalda al ministro, pero reconoce la gravedad del caso
Frente a los cuestionamientos por la tónica que ha mantenido el Ejecutivo de respaldar a Rabat, Arenas sostuvo que consideran que "una acusación constitucional sería injusta, sin perjuicio que hay un componente político y humano grave".
Pese a esto, remarcó: "Se ha armado un poco una caricatura con el ministro Rabat, de que no tiene experiencia política (...) pero no es tan así, porque el ministro había aprendido muy rápido. De hecho, era uno de los ministros que tenía mejores relaciones con el Congreso".
Además, aclaró que el respaldo entregado por el Mandatario José Antonio Kast no responde a un vínculo personal con Rabat: "Esto no es una decisión personal del Presidente, no está marcada por los sentimientos de amistad o no amistad que tenga con el ministro".
Leer más de
Notas relacionadas