Delincuencia le costó a Chile 10.540 millones de dólares en 2025: Representa un 3% del PIB anual

29 oct. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, en un seminario realizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, se presentaron cifras respecto al costo económico de la delincuencia en nuestro país.

Algunos de los resultados principales dan cuenta de que en 2025, la delincuencia le costó a Chile $10.540 millones de dolares, una cifra que supera con creces los $4.738 millones de 2013.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su presentación en el seminiario abordó los desafíos en esta materia para el 2027, señalando además que la delincuencia representó un 3% del PIB anual al 2025.

Para el 2027, Arrau mencionó que se enfocarán en tres ejes: prevención, control y fortalecimiento institucional.

"El rol primario del Estado es la seguridad"

Al abordar las razones detrás del aumento del gasto en seguridad, Arrau planteó: "¿Por qué va aumentando nuestro gasto en seguridad? Por supuesto que la inseguridad y el delito van aumentando (...) pero también porque fuimos olvidando que el rol primario del Estado es la seguridad, es un bien público".

Sobre esto agregó que "fácilmente fuimos transfiriendo parte de la seguridad a los privados y a los municipios", olvidando que, a su juicio, "los estados se crean para la seguridad y la defensa".

En esa misma línea, el ministro advirtió que las posibilidades de protegerse dependen de los recursos económicos de cada familia, lo que profundiza las diferencias en materia de seguridad. "Ese aumento de costos lo hace quien puede... quien puede se cambia de barrio, quien puede pone más rejas, quien puede pone cámaras. ¿Y el que no puede?... Entonces es tremendamente injusto que el Estado olvide ese rol primario", enfatizó.