Ministro Arrau por incidentes en "velorio simbólico" en Quilicura: "Son situaciones que no son previsibles en la magnitud"

16 sept. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los violentos desórdenes registrados en Quilicura producto de un "velorio simbólico" en plena vía pública, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó fallas en la planificación policial y aclaró que la situación no correspondía a un funeral de alto riesgo, dado que el cuerpo de la víctima de 20 años aún permanece en el Servicio Médico Legal (SML).

En punto de prensa, la autoridad abordó las críticas expresadas por la alcaldesa Paulina Bobadilla y enfatizó que Carabineros actuó con unidades especializadas en cuanto se reportaron los balazos, la pirotecnia y el incendio del vehículo en el sector de Lo Marcoleta.

"No es un funeral de alto riesgo": La respuesta ante la falta de contingencia

Consultado sobre por qué no existían servicios de Control de Orden Público (COP) o del GOPE desplegados con anterioridad en la zona, Arrau subrayó que la dinámica de los hechos imposibilitaba anticipar la escalada de los disturbios.

"Esta es una persona fallecida hace varios días y que se está a la espera de que el Servicio Médico Legal haga entrega del cuerpo. Son situaciones que no son previsibles en la magnitud y, por tanto, no había servicios desplegados. Esto no es un funeral de alto riesgo como se ha planteado; son situaciones inesperadas", argumentó el secretario de Estado.

En esa misma línea, sostuvo que las evaluaciones de riesgo se revisan semanalmente con la policía uniformada: "Créanme que si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso. Cuando ocurre un delito o un ilícito, se reacciona rápidamente, como se hizo ayer (miércoles)".

Redes sociales, la falta de detenidos y protocolo futuro

Respecto a la falta de detenidos durante los operativos realizados la noche del miércoles por los disturbios y los llamados en redes sociales para este homenaje callejero, el titular de Seguridad explicó que las policías monitorean "cientos de convocatorias diarias" de diversa índole, evaluando el riesgo potencial de cada una antes de enviar personal.

"Por supuesto que nos encantaría tener detenidos en todas las acciones policiales, pero no siempre es posible. Estamos constantemente revisando las convocatorias (...) En este caso, evidentemente ocurrieron hechos y se reaccionó una vez que estuvieron los hechos denunciados", apuntó.

Finalmente, el ministro explicó que la activación del protocolo impulsado por la Delegación Presidencial dependerá de los tiempos del SML: "Una vez que se entregue el cuerpo, se tendrá fecha del funeral y se podrá aplicar el protocolo de los funerales de alto riesgo", concluyó.