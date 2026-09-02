Minsitro Arrau por fallo que mantiene al Clan Chen en Talca:"No es un triunfo del gobierno, es una gran noticia para los chilenos"

02 sept. 2026 - 22:29 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó el reciente fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Iquique que respaldó a Gendarmería y confirmó la permanencia de cuatro integrantes del denominado “Clan Chen” en el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca.

La decisión judicial revocó la medida previa de un juez de garantía que ordenaba la permanencia de los imputados en recintos de Alto Hospicio y Santiago 1, ratificando la potestad exclusiva del organismo técnico en la segregación de los reclusos de alta peligrosidad en el marco de la Operación Cancerbero.

Tras la resolución del tribunal de alzada, el titular de Seguridad conversó con Meganoticias Prime, donde valoró la determinación y descartó que esta representara un triunfo político para el Ejecutivo, enfocando sus efectos en la protección de la ciudadanía.

“Gran noticia para los chilenos”

“No es un triunfo del Gobierno sobre alguien o algo. Es una gran noticia para los chilenos que las personas de máximo riesgo, gente que tiene un alto compromiso delictual y que pertenece al crimen organizado, puedan estar efectivamente en máxima seguridad en regiones penitenciarias, con menos de 22 horas en su celda, en solitario, con poco patio y poca comunicación”, sostuvo Arrau.

Asimismo, la autoridad recalcó que se debe consolidar el criterio técnico de la institución penitenciaria sobre la destinación de los reos de alto perfil. “Es una muy buena noticia, se ha hecho un buen trabajo por parte de Gendarmería de Chile y esperemos que esto empiece a ser la tónica que se le permita, tal como dice la ley a Gendarmería de Chile, disponer dónde tiene cada interno, según su riesgo y peligrosidad, que cumplir la condena”, agregó.

El debate por las atribuciones de Gendarmería

Consultado sobre las diferencias iniciales entre los juzgados de garantía y los criterios del Ejecutivo, el ministro prefirió abstenerse de cuestionar el actuar de los jueces, marcando el rol que le compete a cada organismo dentro de la institucionalidad.

“Al Ejecutivo nos toca cierta labor de ejecutar políticas públicas, de hacer la labor policial, la persecución le corresponde al Ministerio Público y los jueces son quienes interpretan las leyes que son hechas por el Congreso. Por tanto, no corresponde al Ejecutivo hacer juicios de valor sobre las decisiones judiciales”, precisó Arrau, manifestando de paso su satisfacción con el desenlace del caso para la segmentación penal.

En esa línea, el secretario de Estado aprovechó la instancia para recalcar la importancia de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno, la cual busca otorgar un respaldo expreso a la gestión penitenciaria en materias de traslado y ordenamiento interno frente a eventuales desacuerdos.

“Hemos presentado una reforma constitucional que incluye un blindaje hacia las decisiones de Gendarmería sobre la segmentación penal para personas de crimen organizado, como precisamente el ejemplo que ustedes dan. De eso se trata, que las decisiones de Gendarmería pudieran tener ese blindaje constitucional”, enfatizó.

Necesidad de certeza jurídica

Frente al cuestionamiento de si la resolución de la Corte de Iquique resta urgencia a la tramitación de dicho proyecto de ley, Arrau descartó de plano esa interpretación y argumentó que la administración del sistema carcelario no puede depender de criterios judiciales fluctuantes o resoluciones aisladas. “Esto no puede depender de una decisión de alguien de una semana o de otra. Tenemos un penal que es necesario cerrar y una orden judicial nos impide cerrarlo. Gendarmería no puede cerrar un penal, imagínese usted”, expuso la autoridad.

Finalmente, el titular de la cartera remarcó que las revocaciones de traslados por vías judiciales representan un problema recurrente para la seguridad del sistema penal. “Le podemos dar una larga lista de traslados que han sido revocados por órdenes judiciales. Esto es un caso puntual que se resolvió de manera favorable a la posición de Gendarmería, del gobierno, pero claramente necesitamos mayor certeza jurídica, no puede ser algo que sea tan incierto como esto”, concluyó.