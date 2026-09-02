Tras duro informe de Contraloría revelado por Mega Investiga: Hacienda pide la renuncia a la directora nacional de Aduanas

02 sept. 2026 - 18:45 hrs.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz pidió este miércoles la renuncia de la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, quien encabezaba la institución desde agosto de 2022.

La salida se produce horas después de que Mega Investiga diera a conocer un duro informe de la Contraloría General de la República, que detectó graves deficiencias en los sistemas tecnológicos y en los procedimientos utilizados para fiscalizar las mercancías que ingresan al país.

Fuentes de gobierno señalan que la gestión de Arriaza ya era evaluada negativamente al interior del Ejecutivo y que el informe del ente fiscalizador, dado a conocer por Mega Investiga, habría terminado por detonar la decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de pedirle la renuncia.

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha informado públicamente si la solicitud de renuncia está directamente relacionada con los resultados de la auditoría. Sin embargo, la decisión se conoció durante la misma jornada en que fueron reveladas las conclusiones del documento.

El informe revelado por Mega Investiga

El Informe Final N° 599 de Contraloría, al que accedió Mega Investiga, estableció que 25 contenedores seleccionados para ser sometidos a aforo —una revisión física de su contenido— abandonaron las zonas primarias sin que las mercancías fueran inspeccionadas.

“Se determinó que 25 contenedores salieron de las zonas primarias sin que se practicara aforo de las mercancías incluidas en ellos”, señala el documento.

Los cargamentos habían sido escogidos para fiscalización por el sistema de Selectividad de Aduanas o mediante la revisión manual efectuada por un fiscalizador.

Contraloría sostuvo que el hecho incumplió la obligación legal de Aduanas de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos del país.

Además, “considerando la magnitud de los hechos detectados y la ausencia de medidas correctivas suficientes”, ordenó incorporar esta situación a un procedimiento sumarial.

Operaciones de riesgo sin fiscalización

La auditoría también reveló que 76 declaraciones de importación debieron ser marcadas para algún tipo de fiscalización, pero no fueron seleccionadas para revisión física, documental ni mediante escáner.

Entre esas operaciones figuraban 28 declaraciones asociadas al filtro de “tráfico ilícito y riesgo penal”; 25 correspondientes a importaciones procedentes de países considerados oferentes de drogas; dos relacionadas con armas, municiones y fuegos artificiales, y otras vinculadas con contribuyentes que registraban altos porcentajes de efectividad por contrabando.

Contraloría advirtió que las deficiencias del sistema permitían que algunas operaciones eludieran los filtros al ser ingresadas inicialmente con información inconsistente y modificadas posteriormente.

“Se advierte que el sistema comete errores en la aplicación de los filtros, que aunque son advertidos por el mismo, no son reprocesados”, consignó el organismo.

Esta falla, añadió la entidad fiscalizadora, generaba la posibilidad de que se produjera “contrabando de especies, armas u otros elementos que los filtros están diseñados para detectar”.

Fotografías enviadas por WhatsApp

El documento también cuestionó el funcionamiento de los camiones escáner utilizados por Aduanas.

Durante una inspección en San Antonio, los auditores comprobaron que los funcionarios fotografiaban con sus teléfonos personales las imágenes proyectadas en las pantallas de los escáneres y las enviaban por WhatsApp a sus compañeros para realizar una evaluación grupal.

Esto ocurría porque las estaciones de trabajo de los camiones no estaban conectadas a la red institucional ni tenían acceso a VPN, carpetas compartidas o correo electrónico de Aduanas.

Asimismo, Contraloría detectó que los camiones disponibles no eran utilizados simultáneamente: uno operaba durante la mañana y otro durante la tarde, lo que disminuía el alcance de la fiscalización.

Armas sin respaldo de su cadena de custodia

La auditoría constató, además, que 97 denuncias relacionadas con armas, municiones y sus componentes no tenían incorporado en el sistema el documento que acredita la cadena de custodia de las especies.

En 2024, 58 de las 134 denuncias examinadas carecían de ese respaldo. En 2025, la situación se repetía en 39 de los 70 casos revisados.

A lo anterior se sumaron vulnerabilidades informáticas en servidores esenciales, bases de datos sin registros suficientes para identificar quién eliminaba o modificaba información y equipos que operaban con sistemas obsoletos.

Arriaza había asumido la Dirección Nacional de Aduanas en agosto de 2022, tras ser seleccionada mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Fue la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución.

Su salida se conoce ahora en medio de las repercusiones provocadas por el informe de Contraloría y mientras Aduanas debe iniciar los sumarios ordenados para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.