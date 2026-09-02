"Te extraño todos los días": hijas de Roberto Bruce lo recuerdan con emotivos mensajes a 15 años de la tragedia de Juan Fernández

02 sept. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

A 15 años de la muerte de Roberto Bruce, sus hijas Martina y Rafaela lo recordaron a través de sus redes sociales con mensajes dedicados al periodista, quien falleció en 2011 en la tragedia de Juan Fernández, donde cayó el Casa 212 que llevaba otras 20 personas.

Rafaela Bruce fue la primera en compartir un recuerdo. Junto a una fotografía en blanco y negro con su padre, escribió: "Hoy se cumplen 15 años, papá. Y aunque han pasado tantos años, siento tu cariño y tu compañía todos los días”.

La joven continuó con su mensaje: "Siempre has estado presente en mi vida, de una u otra forma, y sé que vas a estar conmigo en cada etapa que venga. Te amo mucho y siempre vas a tener un lugar muy especial en mi corazón", expresó.

"15 años sin ti"

Martina Bruce, otra de las hijas de Roberto, también utilizó sus redes sociales para recordar a su padre. La joven publicó una fotografía junto a Roberto Bruce, en la que ambos aparecen sonrientes, acompañada de un breve mensaje: "15 años sin ti. Te pienso, siento y extraño todos los días. Te amo mi osito".

Andrea Sanhueza, la entonces esposa del periodista, también realizó un homenaje. A través de sus redes sociales compartió una fotografía del cielo y agregó el número "15" junto a un corazón, en recuerdo de su fallecido marido.

Los mensajes de sus hijas y esposa se sumaron a los recuerdos por los 15 años del accidente en que falleció Bruce mientras viajaba a Juan Fernández junto al equipo de prensa de TVN para informar sobre el plan de reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010. En el equipo también se encontraba Felipe Camiroaga.