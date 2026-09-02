Ingeniero chileno no pudo entrar a EEUU por un error policial: aparecía como acusado de un hurto que nunca cometió

02 sept. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Al ingeniero comercial Felipe Lavandero se le impidió ingresar a Estados Unidos debido a un error en los registros policiales de Chile, donde aparecía como el responsable de un delito que nunca cometió.

El episodio ocurrió en 2024, cuando viajó a Miami junto a su familia. Al bajarse del avión, agentes de la Policía de Fronteras estadounidense le informaron que figuraba con antecedentes penales.

Los registros correspondían a una detención en 2015 por un hurto ocurrido en Vitacura. Lavandero, que no cometió el delito, comenzó a investigar por qué su nombre aparecía asociado al caso.

El error que terminó en los registros policiales

En 2015, Lavandero se desempeñaba como gerente zonal de una cadena de supermercados, cuando sorprendió al subadministrador de un local de Vitacura sacando mercadería en su vehículo, por lo que dio aviso a Carabineros.

Sin embargo, al ingresar la denuncia, el funcionario registró por error a Lavandero como denunciado en lugar de dejarlo como denunciante. Esa información errónea terminó en el Banco Unificado de Datos (BUD), sistema utilizado por las policías y cuya información es compartida con el Departamento de Policía Internacional de la PDI.

Tras conocer lo que verdaderamente había ocurrido, Lavandero recurrió a la Corte de Apelaciones de Talca. En su resolución, el tribunal determinó que no tenía antecedentes penales y calificó como un "craso error" la información entregada por Carabineros y posteriormente compartida con las autoridades estadounidenses.

La Corte ordenó eliminar los registros que identificaban a Lavandero como denunciado por el hurto de 2015. Su abogado, Matías Pinochet, señaló que actualmente analizan la posibilidad de presentar una demanda indemnizatoria.