Tragedia en Línea 1 del Metro de Santiago: Pasajero muere tras accidente en estación Pajaritos

02 sept. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció durante la mañana de este miércoles tras ser golpeada por un tren en la estación Pajaritos de la Línea 1 de Metro de Santiago. La emergencia provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y el posterior cierre de la parada para realizar los procedimientos necesarios.

Según informó la empresa, el hecho ocurrió pasadas las 11:00 horas, cuando la persona traspasó los límites demarcados en el piso del andén cuando el tren entraba a la parada.

Comunicado de Metro

“A las 11:20 del día de hoy se produjo un accidente en estación Pajaritos de Línea 1, luego que una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación. Producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida”, detalló Metro de Santiago en un comunicado oficial.

Asimismo, desde la empresa lamentaron lo sucedido y confirmaron el contacto con los familiares de la víctima: “Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia”.

A raíz del accidente y los peritajes en el lugar, el servicio del metro en el sector poniente ha seguido alterado durante la jornada de este miércoles.

La estación se mantiene cerrada

Por ello, a las 14:04 horas, Metro confirmó a través de su cuenta oficial de X que la parada sigue cerrada y sin detención de trenes.