Tren a Melipilla: Estas son las 11 estaciones que tendrá el nuevo recorrido y dónde estarán ubicadas

02 sept. 2026 - 15:26 hrs.

El proyecto ferroviario Tren Melipilla-Estación Central contempla un nuevo servicio que conectará la comuna de Melipilla con el sector de Alameda, en Estación Central, mediante un trazado que atravesará distintas comunas de la Región Metropolitana.

El recorrido contempla 11 estaciones, distribuidas a lo largo del trazado entre ambos puntos, permitiendo conectar sectores de las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla.

El proyecto considera la construcción y habilitación de infraestructura ferroviaria para desarrollar este nuevo servicio de transporte, con estaciones distribuidas a lo largo del trazado. El recorrido comenzará en Alameda y finalizará en Melipilla, pasando por las distintas localidades contempladas en el proyecto.

Desde Alameda hasta Lo Errázuriz

La primera estación será Alameda, ubicada en Alameda con Matucana, en la comuna de Estación Central. Esta parada tendrá conexión con la Línea 1 del Metro de Santiago.

Luego estará Nueva Estación, emplazada en Diagonal Santiago con Uspallata y Ferrocarril, también en Estación Central.

La tercera parada será Lo Errázuriz, en Avenida Los Cerrillos con Avenida Salvador Allende, en la comuna de Cerrillos. Esta estación contempla conexión con la extensión de la Línea 6 del Metro.

El recorrido por Maipú y Padre Hurtado

Posteriormente, se encuentra Américo Vespucio, ubicada en Avenida del Ferrocarril y Avenida Salvador Allende con Autopista Vespucio Sur, en el sector que comprende las comunas de Cerrillos y Maipú.

El recorrido continuará con Tres Poniente, en Avenida Camino a Melipilla con Avenida Tres Poniente, y Ciudad Satélite, ubicada en Avenida Camino a Melipilla con Parque Central. Ambas estarán en la comuna de Maipú.

La siguiente estación será Padre Hurtado, emplazada en José Luis Caro con Calle Nueva, en la comuna del mismo nombre.

Las últimas estaciones antes de Melipilla

El trazado seguirá hacia Peñaflor con la estación Malloco, ubicada en Concejal Eduardo Yáñez Yáñez con Florida.

Después estará Talagante, en Balmaceda con Bellavista y Domingo Toro Herrera, para posteriormente continuar hacia la comuna de El Monte. En este punto se ubicará la estación El Monte, en Manuel Rodríguez con Moisés Chacón.

Finalmente, el recorrido llegará a Melipilla, donde la estación estará ubicada en Alcalde con Vicuña Mackenna y Padre Demetrio Bravo.

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