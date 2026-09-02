Metro de Santiago normaliza el servicio en la Línea 1 tras cierre de estación Pajaritos

02 sept. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en la Línea 1, luego de que la mañana de este miércoles se cerrara la estación Pajaritos por un accidente en su interior que culminó con un pasajero fallecido tras cruzar la línea amarilla del andén.

Tras casi cuatro horas de labores y peritajes en el lugar, la empresa estatal confirmó la apertura de los accesos a las 15:04 horas a través de su cuenta de X: “¡Atención! Se normaliza el servicio en estación Pajaritos de #L1. #TodaLaRed está disponible”. Con esto, la totalidad de la red volvió a estar operativa de cara a la hora punta.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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