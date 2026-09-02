Del Indio Medina a Esteban Paredes: Los famosos que tendrán sus emprendimientos en Fondas del Parque O'Higgins

02 sept. 2026 - 12:04 hrs.

En la celebración dieciochera del Parque O'Higgins de este año, los asistentes podrán encontrarse con algunos rostros que pausaron por un rato las cámaras para llevar sus propios emprendimientos gastronómicos a La Gran Fonda de Chile.

Mauricio Medina, el recordado “Indio” de Dinamita Show, el bailarín Iván “El Potro” Cabrera y el exfutbolista Esteban Paredes son algunos de los nombres que sorprenderán al público con sus preparaciones en el "Rincón de los Famosos".

"Nace porque tenemos a varias figuras conocidas que, además de su trayectoria en televisión y el espectáculo, hoy cuentan con sus propios negocios. La idea es que sea el puntapié inicial para hacer crecer aún más esta área dentro de nuestra zona familiar el próximo año", señala Alejandro Arriagada, organizador del tradicional festejo del parque de Santiago.

Los rostros que conquistarán el Parque O'Higgins

Una de las figuras del espectáculo nacional que estará en el "Rincón de los Famosos" es Mauricio Medina, el recordado "Indio" de Dinamita Show, quien llegará con su emprendimiento "Café sin Pierna", enfocado en preparaciones tradicionales de nuestro país.

El Indio contó que llegó invitado por la actriz Adela Calderón, quien también estará presente con su negocio "La Picá de Adela": "Estoy súper contenta de ser parte de este proyecto (...) me pareció una tremenda oportunidad, así que aproveché de invitar a algunos amigos para que también se sumaran", contó la actriz.

Su oferta incluirá sándwich de potito y de pernil, consomé y sopaipillas, además de una cantina donde el público podrá encontrar más preparaciones chilenas: "Estaremos con todos los sabores gastronómicos de la farándula", advierte Calderón.

Otro de los rostros que se unirá es Iván "El Potro" Cabrera, quien llegará junto a su socia Titi Magrini con las papas fritas con toppings que han sido parte esencial de su emprendimiento, Santa Burgers. El bailarín destaca la oportunidad de llevar su marca a uno de los eventos dieciocheros más importantes del país: "Vamos a estar presentes todos los días. De hecho, va a ser atendido por sus propios dueños y también por todo nuestro equipo", sostiene.

Otro de los que se atrevió con su emprendimiento es el exfutbolista Esteban Paredes, que también estará presente en el "Rincón de los Famosos".

El espacio además contará "con distintas actividades, juegos y experiencias", por lo que buscará convertirse en uno de los puntos altos de La Gran Fonda de Chile al combinar gastronomía, actividades familiares y la posibilidad de compartir directamente con figuras nacionales.