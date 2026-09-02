"No llegó el novio": José Antonio Neme bromeó tras realizar trámite en el Registro Civil
02 sept. 2026 - 12:55 hrs.
El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, bromeó este miércoles tras realizar un trámite en el Registro Civil. El periodista dijo que tenía hora para casarse, lo que provocó risas de su compañera Karen Doggenweiler.
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