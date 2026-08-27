"No se me pasó por la cabeza irme del lugar": Neme recuerda su accidente tras fatal atropello de hermana de María José Prieto

27 ag. 2026 - 11:58 hrs.

A raíz del fatal atropello que sufrió Paz Ramírez, hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, José Antonio Neme realizó una reflexión sobre la huida del conductor responsable, recordando la experiencia que vivió a principios de agosto, cuando impactó con un motorista.

En aquella ocasión, el conductor de Mucho Gusto asistió a la víctima y se quedó en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

La productora audiovisual de 39 años murió luego de que el pasado domingo, tras ir a rescatar a su perro en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia. Recién este miércoles, el conductor fue ubicado y detenido.

La reflexión de Neme

"De todo lo doloroso y de todo lo terrible que es morir de esa manera (...), además de que alguien se escape... ¿Cómo hay alguien por ahí que puede estar en su oficina, que puede estar en una universidad, en un colegio, en una obra, en en su casa, caminando por la calle, en el supermercado, no tengo idea, sabiendo que mató a una persona", se preguntó Neme en Radio Infinita.

"Me parece que eso habla de la descomposición moral en la que está este planeta y sobre todo este lado del planeta. Ya es como la falta de valores... O sea, yo golpeo a una persona y está bien, es impactante, es terrible", agregó.

Neme recuerda su accidente

Luego, el periodista recordó: "Yo colisioné con un motorista y nunca dudé, o sea, ni siquiera se me pasó por la cabeza irme del lugar, ni siquiera lo pensé. Era obvio que era lo que tenía que hacer, dentro de todo el dolor y el impacto que significa tener un accidente, porque uno queda muy golpeado, asustado".

"Pero tomas decisiones en función de tus valores, en función de lo que conoces de la ley, en función de tus responsabilidades como ciudadano, como conductor. Y estoy hablando de lo mínimo, no estoy diciendo que haya que llamar un Salvation Army, pero lo mínimo es quedarse ahí hasta que llegue la autoridad y te vayan indicando qué es lo que debes hacer", sostuvo.

"Quizás la ayuda del conductor no la habría salvado (a Paz Ramírez), pero hay un tema como moral", sostuvo.

Además, recalcó que "no puedes andar a exceso de velocidad porque pierdes muy rápido el control del auto. Yo en mi accidente salí del semáforo súper lento. O sea, a la hora que yo ando a exceso de velocidad, eso hubiera terminado con la muerte mía o del motorista. No se puede andar por sobre el límite permitido de velocidad".

"Pero lo que más me golpea es la falta de humanidad y cómo estará esa conciencia. Cómo puede haber personas que están circulando y que tienen ese nivel de tolerancia a una cosa tan punzante", recalcó.

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