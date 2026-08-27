Prensa internacional resalta el debut de Vozinha en Colo Colo: "Deja su arco en cero y se gana a la hinchada"

27 ag. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

Vozinha tuvo su esperado debut en Colo Colo. El portero caboverdiano, quien fue sensación con su país en el Mundial 2026, se estrenó en el triunfo del Cacique por 3-0 ante Unión Española en el Estadio Nacional, por el cierre de la fase grupal de Copa Chile.

El primer partido del golero africano con la camiseta de los albos no dejó indiferente a la prensa internacional, que tuvo diversas reacciones.

¿Qué dijeron en otros países sobre el debut de Vozinha?

Por ejemplo, The Washington Post en Estados Unidos tituló: "Vozinha, figura mundialista, debuta con el Colo Colo". Luego, añadió que "el portero Vozinha —quien destacó durante el debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo— finalmente debutó el miércoles con el poderoso club chileno Colo Colo en un partido de la Copa Chile contra la Unión Española".

En tanto, The Independent de Inglaterra sostuvo: "Vozinha, quien causó sensación con el debutante Cabo Verde en el Mundial concluido el mes pasado, hizo el miércoles su primera aparición con la camiseta del Colo Colo, tres semanas después de desembarcar en Chile tras asegurar un contrato gracias a su asombroso desempeño en la arena mundialista".

Por su lado, Depor de Perú tituló: "¡Llegó el debut! Vozinha dejó su arco invicto en su primer partido con Colo Colo por la Copa Chile".

Después, añadió: "Luego de algunos partidos donde incluso le tocó ser suplente, finalmente el arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 se paró bajo los tres palos ante Unión Española por la Copa Chile. Fue victoria para el Cacique por 3-0 y el portero, que no tuvo mucho trabajo, dejó su valla invicta y fue aplaudido y ovacionado por la hinchada alba".

A su vez, TUDN de México rotuló: "Vozinha debuta con Colo Colo en goleada a Unión Española en la Copa Chile". Por último, el Diario Libre de República Dominicana comentó: "Debut soñado en Chile: Vozinha deja su arco en cero y se gana a la hinchada de Colo Colo".