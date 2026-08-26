Vozinha podría tener su esperado debut en Colo Colo: ¿A qué hora juega ante Unión Española?

26 ag. 2026 - 15:01 hrs.

Expectación total existe este miércoles en la previa del encuentro entre Colo Colo y Unión Española, válido por la sexta fecha de la Copa Chile Zero Azúcar. El Cacique busca cerrar su participación en el Grupo E, donde marcha como líder con 10 puntos tras cinco jornadas disputadas.

Sin embargo, hay un ingrediente especial que concentra todas las miradas: el esperado debut del arquero caboverdiano Vozinha, quien fue una de las figuras del Mundial 2026.

El guardameta estaba llamado a ser parte del once titular el pasado domingo, en el marco del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Sin embargo, finalmente debió esperar su oportunidad desde la banca.

Ahora, la gran interrogante es si Vozinha tendrá su esperado debut con la camiseta de Colo Colo ante Unión Española.

¿A qué hora juega Colo Colo ante Unión Española?

Los Albos enfrentarán a Unión Española por la fecha 6 de la Copa Chile a partir de las 20:30 horas de este miércoles. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental.

Colo Colo tiene prácticamente asegurada su clasificación a la siguiente fase del torneo al liderar el Grupo E con 10 puntos.

Su escolta es O'Higgins, que suma 8 unidades, mientras que Deportes Recoleta se mantiene en el tercer lugar con 5 puntos. Unión Española, en tanto, cierra el grupo con 4 unidades.

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