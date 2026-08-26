La marca de hamburguesas que Kevin Bacon amenazó con demandar y que hoy es furor en Chile

26 ag. 2026 - 15:49 hrs.

La marca de hamburguesas Kevin & Bacon se ha instalado con fuerza entre los consumidores más jóvenes, impulsada por el contenido de creadores como Clara García e Inés Rodríguez, cuyos videos probando sus productos ayudaron a disparar el interés por el restaurante.

Pero detrás del éxito en redes sociales existe una historia bastante más insólita. En 2022, el actor estadounidense Kevin Bacon descubrió la existencia de la marca en el programa de Jimmy Kimmel y, durante el espacio televisivo, amenazó públicamente con demandarla por utilizar su nombre y su rostro en el logo.

Lo que inicialmente generó preocupación entre los fundadores terminó transformándose en una inesperada campaña de alcance internacional, llevando a la marca a las portadas de medios, programas de televisión y, posteriormente, a un crecimiento histórico de sus ventas.

Cuando Kevin Bacon descubrió la marca

Patricio “Pato” Leskovic, fundador de Kevin & Bacon, recordó el episodio durante una conversación con Domingo Lama, gerente general de Rappi Chile, en el podcast “Hambre de Emprendedor”.

El actor se encontró con la marca durante su participación en el estelar de Jimmy Kimmel en Estados Unidos. Al conocer que un restaurante utilizaba su nombre y su imagen, reaccionó públicamente y habló de la posibilidad de iniciar acciones legales.

“En las primeras horas hubo un poquito de miedo”, recordó Leskovic al referirse al momento en que se enteraron de la reacción del actor.

Sin embargo, el episodio terminó teniendo un efecto completamente inesperado. La noticia comenzó a ser replicada por medios internacionales, mientras canales de televisión llegaron hasta los locales para conocer la historia.

El resultado fue que el nombre Kevin & Bacon alcanzó una exposición que difícilmente habría conseguido a través de una campaña publicitaria tradicional. Según el fundador, las ventas también se dispararon y llegaron a niveles históricos.

De TikTok al primer local físico en Chile

El éxito que la marca alcanzó en Argentina fue uno de los antecedentes que impulsó su llegada al mercado chileno. Pero para los fundadores había un desafío: construir la identidad de Kevin & Bacon desde cero frente al público local.

La estrategia inicial fue apostar por el mundo digital y el delivery antes de abrir un restaurante físico: “Pensábamos que si la gente elegía el producto por delivery y les gustaba, abrir el local físico iba a ser mucho mejor”, explicó Leskovic.

La apuesta permitió que la marca comenzara a construir una comunidad a través del boca a boca y las redes sociales. TikTok tuvo un papel especialmente relevante, con videos de consumidores y creadores de contenido que comenzaron a mostrar sus experiencias con las hamburguesas.

Una vez consolidada esa presencia digital, llegó el salto al mundo físico con la apertura de su primer local en Open Kennedy, en Santiago.

La respuesta, según la compañía, fue inmediata y convirtió la apertura en uno de los estrenos más comentados dentro del sector gastronómico del sector oriente de la capital.

La apuesta por el concepto “Fast Good”

La propuesta de Kevin & Bacon se construye bajo el concepto “Fast Good”, una combinación de comida rápida con ingredientes de calidad, recetas cuidadas y una estética urbana.

La marca busca diferenciarse así de la tradicional oferta de comida rápida, poniendo énfasis tanto en el producto como en la experiencia y la identidad visual de sus locales.

Tras el éxito conseguido en su llegada a Chile, sus fundadores ya proyectan una nueva etapa de expansión, con la apertura de nuevos establecimientos y espacios de mayor tamaño.

Entre los próximos proyectos se encuentran locales con terrazas amplias en centros comerciales como Mall Plaza Oeste.

El fenómeno de las hamburguesas que nació en las pantallas

El caso de Kevin & Bacon refleja cómo las redes sociales se han transformado en una herramienta fundamental para las nuevas marcas gastronómicas. En lugar de comenzar su expansión chilena exclusivamente a través de locales físicos, la empresa optó primero por construir una comunidad digital y generar reconocimiento mediante delivery, eventos y contenido en redes sociales.

La estrategia terminó convirtiéndose en un círculo: los consumidores probaban el producto, compartían sus experiencias en plataformas como TikTok y ese contenido generaba nuevos clientes interesados en conocer la marca.

A esto se sumó la inesperada exposición internacional provocada por el episodio con Kevin Bacon, que terminó convirtiendo una potencial controversia legal en uno de los capítulos más llamativos de la historia de la empresa.

“La gastronomía actual se construye tanto en la cocina como en las pantallas”

La historia de Kevin & Bacon fue abordada en “Hambre de Emprendedor”, podcast conducido por Domingo Lama, gerente general de Rappi Chile.

El espacio busca mostrar las historias detrás de algunos de los restaurantes y emprendimientos gastronómicos que se han convertido en tendencia, incluyendo sus estrategias, desafíos y anécdotas: “El fenómeno de marcas como Kevin & Bacon demuestra cómo la gastronomía actual se construye tanto en la cocina como en las pantallas”, señaló Lama.

El ejecutivo destacó además el papel que cumplen actualmente las redes sociales y el delivery como vitrinas para que los emprendedores puedan conectar rápidamente con nuevas generaciones de consumidores.

Con su historia marcada por una amenaza de demanda de una estrella de Hollywood, una explosiva exposición en redes sociales y una estrategia que comenzó en el delivery antes de llegar a los centros comerciales, Kevin & Bacon busca ahora consolidar su expansión en Chile y convertir el fenómeno digital en un crecimiento sostenido de sus locales físicos.