Nuevas monedas de $10 y $50: ¿En qué se diferencian de sus antecesoras?
¿Qué pasó?
El Banco Central anunció nuevas versiones de las piezas de $10 y $50, que comenzarán a circular gradualmente en los próximos meses.
Aunque conservarán el mismo valor, las nuevas monedas tendrán cambios concretos en sus características físicas y en el material utilizado para fabricarlas.
La moneda de $10 será más pequeña
El cambio más notorio estará en la moneda de $10. La pieza actual tiene un diámetro de 21 milímetros, mientras que la nueva medirá 18,7 milímetros, con un peso de 3,46 gramos.Ir a la siguiente nota
Su llegada comenzará a inicios de 2027 y se realizará de manera gradual.
La moneda de $50 pesará menos
En el caso de la moneda de $50, el diámetro no cambiará. Tanto la versión actual como la nueva tendrán 25 milímetros.
La diferencia estará en el peso: la moneda actual pesa 7 gramos, mientras que la nueva tendrá un peso de 6,5 gramos.
Esta nueva versión comenzará a incorporarse progresivamente desde octubre de 2026.
Cambia la forma de fabricarlas
Las diferencias no estarán solamente en el tamaño y el peso. Las nuevas piezas serán fabricadas mediante un proceso que utiliza electricidad para adherir una o más capas de metal sobre un núcleo de acero.
Esta tecnología disminuye el uso de aleaciones de metales no ferrosos, como el cobre y el níquel, cuyos precios son más inestables y, en general, más elevados.
El valor seguirá siendo el mismo
Pese a estos cambios, las nuevas monedas mantendrán exactamente el mismo valor que las actuales y conservarán su condición de monedas de curso legal.
Por eso, las piezas nuevas y las que ya están en circulación podrán utilizarse al mismo tiempo. No será necesario acudir al Banco Central ni a una sucursal bancaria para conseguirlas: llegarán progresivamente a las personas, principalmente a través de los vueltos y las transacciones habituales en efectivo.
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