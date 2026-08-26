Nuevas monedas de $10 y $50: ¿En qué se diferencian de sus antecesoras?

26 ag. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central anunció nuevas versiones de las piezas de $10 y $50, que comenzarán a circular gradualmente en los próximos meses.

Aunque conservarán el mismo valor, las nuevas monedas tendrán cambios concretos en sus características físicas y en el material utilizado para fabricarlas.

La moneda de $10 será más pequeña

El cambio más notorio estará en la moneda de $10. La pieza actual tiene un diámetro de 21 milímetros, mientras que la nueva medirá 18,7 milímetros, con un peso de 3,46 gramos.

Su llegada comenzará a inicios de 2027 y se realizará de manera gradual.

La moneda de $50 pesará menos

En el caso de la moneda de $50, el diámetro no cambiará. Tanto la versión actual como la nueva tendrán 25 milímetros.

La diferencia estará en el peso: la moneda actual pesa 7 gramos, mientras que la nueva tendrá un peso de 6,5 gramos.

Esta nueva versión comenzará a incorporarse progresivamente desde octubre de 2026.

Cambia la forma de fabricarlas

Las diferencias no estarán solamente en el tamaño y el peso. Las nuevas piezas serán fabricadas mediante un proceso que utiliza electricidad para adherir una o más capas de metal sobre un núcleo de acero.

Esta tecnología disminuye el uso de aleaciones de metales no ferrosos, como el cobre y el níquel, cuyos precios son más inestables y, en general, más elevados.

El valor seguirá siendo el mismo

Pese a estos cambios, las nuevas monedas mantendrán exactamente el mismo valor que las actuales y conservarán su condición de monedas de curso legal.

Por eso, las piezas nuevas y las que ya están en circulación podrán utilizarse al mismo tiempo. No será necesario acudir al Banco Central ni a una sucursal bancaria para conseguirlas: llegarán progresivamente a las personas, principalmente a través de los vueltos y las transacciones habituales en efectivo.