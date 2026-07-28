Banco Central decide mantener la tasa de interés en 4,5% en medio de la incertidumbre internacional

28 jul. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

En una decisión unánime, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) en 4,5%.

La medida responde a un escenario macroeconómico influenciado por tensiones internacionales y cifras locales que muestran una inflación persistente junto con una actividad económica por debajo de las proyecciones.

El impacto de las tensiones internacionales

Desde el instituto emisor señalaron que el panorama global sigue marcado por la volatilidad derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Tras una breve tregua en junio, un nuevo repunte en los ataques volvió a elevar el precio del petróleo a niveles cercanos a los US$100 el barril, tensionando la oferta energética.

A esto se suma el escenario en Estados Unidos, donde las expectativas de inflación y las decisiones de la Reserva Federal han presionado al alza las tasas de interés internacionales y depreciado diversas monedas, entre ellas el peso chileno.

Cifras locales: desempleo, inflación y actividad

En el ámbito nacional, el Banco Central fundamentó su decisión en tres factores clave:

Actividad económica: En mayo, el Imacec cayó 0,9% anual, impulsado por una baja en el sector minero, ubicándose por debajo de lo previsto.

En mayo, el Imacec cayó 0,9% anual, impulsado por una baja en el sector minero, ubicándose por debajo de lo previsto. Mercado laboral: Se registró un aumento en la tasa de desempleo en un contexto de débil creación de puestos de trabajo y costos laborales al alza.

Se registró un aumento en la tasa de desempleo en un contexto de débil creación de puestos de trabajo y costos laborales al alza. Inflación: En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación anual de 4,3%, cifra levemente superior a las proyecciones del mercado.

Proyecciones a futuro

Frente a este escenario de mayor incertidumbre, el Banco Central enfatizó que evaluará la evolución de la tasa de interés reunión a reunión. El organismo reafirmó su compromiso de ajustar la política monetaria según sea necesario para llevar la inflación proyectada a la meta del 3% en un plazo de dos años.

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