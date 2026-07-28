Ciudadano vietnamita es internado con fiebre hemorrágica en Talcahuano: Hospital activó protocolo sanitario
¿Qué pasó?
En el Hospital Las Higueras de Talcahuano, región de Biobío, se activó un protocolo sanitario luego de que un ciudadano vietnamita fuera internado con fiebre hemorrágica.
Se trata de un tripulante de 29 años que llegó en un barco que zarpó en Singapur y que pasó por Nigeria.
¿Qué informó la Seremi de Salud?
"Queremos informar que se trasladó a un centro de salud asistencial de Talcahuano a una persona de origen vietnamita que cumplía con el cuadro de una fiebre hemorrágica", señaló la seremi de Salud, Isabel Rojas.Ir a la siguiente nota
"El barco venía de Singapur; recaló el día de ayer y se están tomando todas las medidas, tanto de aislamiento, de detección del historial clínico y también la investigación epidemiológica correspondiente", agregó.
Rojas aseguró que tienen identificada la sintomatología de la fiebre hemorrágica y que están investigando para poder tener una confirmación diagnóstica.
¿En qué consiste el protocolo sanitario y qué es la fiebre hemorrágica?
El protocolo sanitario se usa para prevenir infecciones y proteger al equipo de salud. Para esto, se utilizan elementos como antiparras, guantes, pecheras, mascarillas, etcétera. Además, se establece el aislamiento del paciente y se realiza el seguimiento del equipo de salud que trata a la persona contagiada, explicaron desde el Minsal.
De acuerdo a la Clínica Mayo, "las fiebres hemorrágicas víricas son enfermedades infecciosas que pueden poner en peligro la vida. Pueden dañar las paredes de los pequeños vasos sanguíneos y causarles fugas. Además, pueden evitar que la sangre se coagule".
Estas son algunas fiebres hemorrágicas virales:
- Crimean-Congo.
- Dengue.
- Ébola.
- Hantavirus.
- Lassa.
- Marburgo.
- Fiebre amarilla.
Los síntomas pueden variar según la enfermedad, pero, principalmente, pueden ser los siguientes:
- Fiebre.
- Cansancio, debilidad o malestar.
- Dolores de articulaciones, músculos o huesos.
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea.
Los síntomas más graves, con riesgo vital, son los siguientes:
- Sangrado debajo de la piel, dentro del cuerpo o en la boca, los ojos y los oídos.
- Problemas del sistema nervioso.
- Estado de coma.
- Confusión mental y no estar consciente de la situación, lo que se conoce como delirio.
- Insuficiencia renal.
- Problemas para respirar, lo que se conoce como insuficiencia respiratoria.
- Insuficiencia hepática.
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