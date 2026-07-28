Declaran emergencia agrícola en regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso tras sistemas frontales

28 jul. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en tres regiones del país debido a los daños productivos que dejaron los recientes sistemas frontales. La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, tras una evaluación preliminar de las afectaciones registradas en distintas zonas del país.

Según explicó la autoridad, la declaración permitirá que el Ministerio y sus servicios puedan reasignar recursos contemplados en la Ley de Presupuestos para ir en ayuda de los productores silvoagropecuarios y habitantes rurales afectados. Además, el catastro de daños continúa en desarrollo para definir nuevas acciones de apoyo.

¿Qué regiones fueron incluidas?

La emergencia agrícola regirá en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, en la región de Atacama.

En tanto, abarcará toda la región de Coquimbo y las provincias continentales de la región de Valparaíso.

Asimismo, el balance preliminar da cuenta de daños en infraestructura de riego, canales, invernaderos, techumbres y cultivos, además de dificultades para la alimentación del ganado en sectores precordilleranos y cordilleranos.

¿Qué medidas anunció el Gobierno?

El ministro Jaime Campos informó que los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) que mantengan créditos vigentes y hayan resultado damnificados podrán acceder a una prórroga de 90 días para el pago de sus obligaciones, plazo que incluso podría extenderse si las condiciones lo requieren.

Desde la cartera también informaron que las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) deberán identificar y registrar a las personas afectadas, evaluar los daños productivos y coordinar las ayudas que serán entregadas en cada uno de los territorios.

Todo sobre Sistema frontal