Temperaturas de hasta -19 °C: Meteorología emite alarma por "heladas intensas a extremas" en zonas de dos regiones

27 jul. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por "heladas intensas a moderadas" en zonas de dos regiones del país. De acuerdo al pronóstico, se esperan temperaturas de hasta -19 °C.

Heladas por "alta presión fría"

El organismo explicó que la alarma se origina en la condición sinóptica "alta presión fría" y tendrá una vigencia entre la madrugada y la mañana del martes 28 de julio en sectores de la región de Los Lagos y la región de Aysén.

Región de Los Lagos

Patagonia Subandina: -12 a -9 °C.

Región de Aysén

Patagonia Subandina Norte: -19 a -15 °C.

Alerta por "heladas moderadas a intensas"

Además, la DMC emitió también una alerta de "heladas moderadas a intensas" que afectarán entre la madrugada del martes 28 y la mañana del miércoles 29 de julio a otra zona de Aysén.

Patagonia Subandina Norte: -15 a -13 °C (miércoles 29).

(miércoles 29). Patagonia Subandina Sur: -11 a -9 °C (martes 28).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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