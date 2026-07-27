Lluvia toda la semana en Santiago: Instituto Meteorológico Noruego anuncia hasta 15 mm de precipitaciones diarios en la capital

27 jul. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el sistema frontal que ingresó el fin de semana al sur del país finalmente llegó a la Región Metropolitana, por lo que durante la mañana se han registrado "precipitaciones intermitentes" en algunas comunas de Santiago.

Sin embargo, las lluvias se intensificarán a medida que avance la jornada y el prestigioso Instituto Meteorológico Noruego detalló cuántos milímetros de agua caerían en la capital.

Cabe destacar que las precipitaciones de este lunes no serán las únicas que habrá esta semana en la RM, ya que, de acuerdo al pronóstico del organismo europeo, un nuevo sistema frontal dejará lluvias el fin de semana.

¿Cuánto lloverá esta semana en Santiago?

A través de su plataforma web Yr.no, el instituto entrega en detalle los milímetros (mm) de precipitaciones que se acumularían en Santiago durante los días en los que lloverá esta semana.

Se espera que las lluvias del presente sistema frontal se intensifiquen la tarde de este lunes, incluso con la probabilidad de tormentas eléctricas, y continúen hasta la tarde de mañana martes.

Lunes 27 de julio: 12 mm .

. Martes 28 de julio: 15 mm.

Tras esto, habrá dos días de "quiebre" en las precipitaciones, pero el próximo frente va a dejar caer nuevamente agua en la capital entre la mañana del viernes 31 de julio y la tarde del domingo 2 de agosto.

Viernes 31 de julio: 12 mm .

. Sábado 1 de agosto: 7,1 mm .

. Domingo 2 de agosto: 12 mm.

Con esto, para esta semana el Instituto Meteorológico Noruego pronostica casi 60 mm de lluvias en la ciudad de Santiago.

Todo sobre Megatiempo