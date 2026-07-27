ADN confirma identidad de Bernarda Vera: Mujer hallada en Argentina figuró por décadas como detenida desaparecida

27 jul. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, encabezó este lunes 27 de julio una diligencia judicial en Santiago para informar a la familia de Bernarda Vera Contardo el resultado de una pericia genética realizada por el Servicio Médico Legal (SML).

Durante la reunión, el magistrado dio a conocer el resultado del informe pericial de ADN, elaborado a partir del perfil obtenido y su comparación con las muestras disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML.

Según se informó a los familiares, los antecedentes científicos permitieron acreditar una probabilidad de identificación de Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%.

Con esto, se confirmó judicialmente que la mujer ubicada en Argentina, en un reportaje de Chilevisión emitido el año pasado, corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien durante más de cinco décadas figuró oficialmente como detenida desaparecida tras el golpe de Estado de 1973.

Vera, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista por última vez en octubre de 1973 en la zona cordillerana de la Región de Los Ríos. La versión recogida durante años por los informes oficiales sostenía que había sido detenida por agentes de la dictadura y posteriormente ejecutada.

Sin embargo, nuevos antecedentes recopilados en el marco del Plan Nacional de Búsqueda indicaron que habría logrado escapar de Chile hacia Argentina, residido posteriormente en Suecia y regresado después al país trasandino.

Causa reservada

Tras la diligencia, el ministro Mesa resolvió mantener la causa bajo estricto secreto de investigación.

Asimismo, estableció que el informe pericial de ADN tiene carácter reservado y que su entrega tiene como único propósito informar al grupo familiar directo, prohibiendo expresamente su divulgación total o parcial a terceros ajenos al proceso, incluidos medios de comunicación, redes sociales o cualquier otra plataforma de difusión masiva.

La resolución también recuerda que los antecedentes contenidos en el peritaje corresponden a datos personales sensibles, protegidos por la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y por la garantía constitucional del derecho a la vida privada.

No obstante, el tribunal autorizó dar a conocer únicamente el resultado del peritaje genético, es decir, que la identificación de Bernarda Rosalba Vera Contardo fue establecida con una probabilidad superior al 99,9999%, manteniéndose bajo reserva el resto de los antecedentes científicos y del contenido del informe.

Todo sobre Mega Investiga