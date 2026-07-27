Tornado sorprende a la región de Ñuble en medio de sistema frontal

27 jul. 2026 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, un tornado fue registrado al sur de Chillán Viejo, en la región de Ñuble, en el marco del sistema frontal que está afectando a la zona. Por ahora, se desconoce si hubo afectaciones a raíz del fenómeno.

Las imágenes comenzaron a llegar durante la tarde desde distintos puntos de la zona y muestran la formación tornádica entre Chillán Viejo y Bulnes. Los registros, enviados por la comunidad de Megatiempo, captaron el momento en que el embudo descendió desde una nube de tormenta hasta alcanzar la superficie, mientras en el sector también se reportaban intensas precipitaciones.

Tornado sería débil

Tras revisar los registros, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, confirmó que el fenómeno corresponde a un tornado, aunque de baja intensidad.

Sepúlveda explicó que "es un tornado, por lo que se aprecia en los registros, débil. No es un tornado de categoría importante, pero sí llama la atención su configuración saliendo de esta nube de tormenta, que coincide además con muchos registros que nos han llegado de lluvia intensa en el sector, de granizos, lo que se condice con la formación de tornados por parte de estas nubes".

"Nos están llegando videos que indican que tuvo una trayectoria bien prolongada", sostuvo.

Granizos, lluvias y tormentas eléctricas

Los registros muestran el embudo descendiendo desde una nube de tormenta, mientras en la zona también se han registrado precipitaciones, granizos y actividad eléctrica, condiciones que acompañaban el desarrollo del fenómeno.

En ese contexto, Alejandro Sepúlveda señaló que "es un tornado, ya lo confirmamos. Está tocando la superficie, está levantando elementos, está el granizo, están los rayos, está la súper celda, está la nubosidad de tormenta. Es un tornado esta tarde de este lunes 27 de julio en la región de Ñuble".

#SENAPREDPreviene Ten presente estas señales que indican la ocurrencia de un #tornado o tromba:



➡ pronóstico de tormentas eléctricas ⛈, vientos 💨 y/o granizos



➡ una nube grande, obscura y rotante desprendiendo una forma de embudo 🌪



➡ fuerte ruido (similar al sonido de un… pic.twitter.com/gOh7w4Xe9I — SENAPRED (@Senapred) July 27, 2026

Segundo fenómeno de este tipo en pocos días

El meteorólogo también recordó que este tipo de eventos ya se había registrado recientemente en el sur del país, aunque en una zona no habitada.

En esa línea, indicó que "habíamos tenido el viernes en la tarde-noche una tromba sobre el lago Llanquihue. Afortunadamente fue en el lago y no salió hacia sectores habitados, pero ahora ya tenemos este tornado".