Licantén suspende clases y llama a evacuar algunos sectores por posible crecida de ríos: "Prevenir es salvar"

27 jul. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias ya comenzaron a sentirse en la región del Maule y, en Licantén, las autoridades optaron por adelantarse al peor escenario. Ante el aumento del caudal de los ríos Lontué y Teno, el municipio decretó emergencia comunal, suspendió las clases de la jornada de la tarde y anunció una evacuación preventiva para distintos sectores de la comuna.

La decisión busca que las familias tengan tiempo suficiente para proteger sus viviendas y pertenencias, mientras los equipos municipales se preparan para enfrentar las próximas horas.

Emergencia comunal y suspensión de clases

"Todos sabemos lo que ha ocurrido con estas lluvias de las últimas horas, y ha aumentado el caudal del río Lontué y también del río Teno de manera importante. Eso significa que, eventualmente, podemos tener alguna afectación en nuestra comuna", señaló la autoridad comunal.

Como parte de las medidas preventivas, el municipio emitió un decreto de emergencia comunal y suspendió las clases durante la jornada de la tarde en los establecimientos municipales.

"Hago un llamado a la prevención, hago un llamado también a la evacuación. Nosotros generamos un decreto de emergencia municipal. Con ese decreto también vamos a generar la suspensión de clases de la jornada de la tarde en nuestros colegios, para que nuestros profesores también ordenen las cosas del colegio y luego las de sus viviendas", indicó la autoridad.

"Evacuaremos el ELEAM de forma preventiva, porque nuestros abuelos son más difíciles de mover", agregó.

Los sectores que serán evacuados

La evacuación preventiva considera los sectores que podrían verse afectados en caso de que continúe aumentando el caudal de los ríos.

"Vamos a generar una evacuación preventiva en el pueblo de Licantén, sectores de Placilla, sectores bajos de la comuna, como Villa Angosta y San Antonio, porque prevenir es salvar. Prevenir nos va a significar tomar buenas decisiones", detalló el alcalde.

"Estamos avisando con mucho tiempo de anticipación"

Desde el municipio recalcaron que la evacuación fue anunciada con varias horas de margen para evitar decisiones apresuradas y permitir que las familias puedan actuar con tranquilidad.

"Tenemos, al menos, entre 12 y 15 horas para poder trabajar con tranquilidad, subir las cosas quienes puedan hacerlo a un segundo piso y quienes tengan la necesidad de salir, también poder hacerlo para salvaguardar todas y cada una de sus pertenencias", afirmó durante la mañana de este lunes.

"Vamos a tener una suspensión de la jornada laboral en el municipio. No atenderemos público a partir de las 11 de la mañana, porque necesitamos empezar también a ordenar las cosas de la municipalidad, las cuales vamos a sacar", concluyó la autoridad.