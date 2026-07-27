Incluye la RM: Emiten aviso por "probables tormentas eléctricas" en 3 regiones de la zona central

27 jul. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que se podrían presentar en las próximas horas en tres regiones de la zona central del país.

Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Dónde y cuándo se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte de Meteorología, el fenómeno se presentaría en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins.

En específico, las siguientes zonas se verían afectadas:

Región de Valparaíso: Cordillera, precordillera y valles precordilleranos

Región Metropolitana: Precordillera y Cordillera

Región O'Higgins: Valle, precordillera y Cordillera

El aviso se encuentra vigente desde la mañana hasta la noche de este lunes 27 de julio, debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".

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