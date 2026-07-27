Temblor remece a la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del simo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 06:24 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 38 kilómetros al norte de Pica, a 101 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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