Unirá Alto Hospicio e Iquique en solo 16 minutos: Así será el futuro teleférico que busca transformar el transporte en Tarapacá

11 jul. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un ambicioso proyecto de infraestructura busca cambiar la forma en que miles de personas se movilizan entre Alto Hospicio e Iquique. Se trata del futuro Teleférico Alto Hospicio-Iquique, una iniciativa que contempla un recorrido de 5,7 kilómetros y que permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje entre ambas comunas.

Aunque la obra aún no comienza su construcción, el proyecto continúa en su proceso de licitación y, de concretarse, se convertirá en una nueva alternativa de transporte público para la región de Tarapacá.

Ministerio de Obras Públicas

¿Cómo será el proyecto?

El teleférico tendrá una extensión aproximada de 5,7 kilómetros y conectará la rotonda Esmeralda, en Alto Hospicio, con la rotonda El Pampino, en Iquique.

Además, contará con una estación intermedia ubicada en el sector de avenida Tadeo Haenke con avenida El Tamarugal y un punto de quiebre al oriente de la Ruta A-16, en la proyección de avenida Diego Portales.

Las estaciones contemplan boleterías, accesos, ascensores, andenes, recintos técnicos y obras exteriores como plazas, rampas y escaleras para facilitar el acceso de los usuarios.

Uno de los principales beneficios del proyecto será la disminución de los tiempos de traslado entre ambas comunas. Se estima que el recorrido completo podrá realizarse en apenas 16 minutos.

Ministerio de Obras Públicas

El sistema será un teleférico urbano monocable desembragable, con una velocidad máxima de 6 metros por segundo y una capacidad de hasta 2.000 pasajeros por hora en cada sentido, lo que ofrecerá una alternativa al tránsito vehicular que actualmente conecta Alto Hospicio con Iquique.

Además, al tratarse de un sistema de transporte eléctrico, busca contribuir a una movilidad más sustentable y con menores emisiones contaminantes.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?

Actualmente, el Teleférico Alto Hospicio-Iquique continúa en la etapa de recepción de ofertas técnicas y económicas dentro del proceso de concesión impulsado por el Estado.

La iniciativa considera una inversión oficial de 126 millones de dólares y contempla que la empresa adjudicataria sea responsable del diseño, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de la infraestructura durante el período de concesión.

Debido a que el proyecto aún se encuentra en esta fase administrativa, su construcción y posterior entrada en funcionamiento tardarán varios años, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las obras ni para su puesta en marcha.