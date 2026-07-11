¿Qué hacer si te roban el celular? Experto explica las medidas claves para proteger tus datos y cuentas bancarias

11 jul. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El robo de teléfonos celulares continúa siendo un problema que afecta a miles de personas. Actualmente, se estima que cerca de 500 mil equipos son robados al año y que alrededor del 50% logra ser desbloqueado, lo que permite que delincuentes puedan acceder a información personal, aplicaciones y cuentas bancarias.

Por eso, los especialistas recomiendan actuar rápidamente y tener identificados algunos datos clave, como el IMEI, un código único de 15 dígitos que identifica cada equipo. David Besnier, especialista en tecnología de Expertech, explicó la importancia de registrar esta información antes de sufrir un robo.

“Ese número de 15 dígitos es importante que yo lo anote, lo registre en alguna agenda, en algún lugar o pueda tomar una captura de pantalla, enviármelo a algún correo. Eso va a ser muy importante, tener el número de IMEI”, señaló.

El especialista indicó que, tras el robo, se debe contactar a la compañía telefónica para bloquear el equipo, pero también poner especial atención en la tarjeta SIM.

“Lo más importante es que la gente, cuando llame a su compañía, bloquee el chip. Esa es la llave maestra, porque los ladrones pueden sacar el chip, colocarlo en otro dispositivo móvil y ahí viene la segunda parte del robo, que es ingresar a tus cuentas bancarias, hablar a tus contactos por WhatsApp y pedir dinero”, explicó.

Además, se recomienda bloquear de inmediato las cuentas bancarias, cambiar las contraseñas del correo electrónico asociado al teléfono y utilizar las herramientas de bloqueo remoto disponibles en dispositivos iPhone y Android para proteger fotos y datos personales.

Finalmente, Besnier recordó que el bloqueo del IMEI realizado por las compañías telefónicas funciona solo a nivel nacional, por lo que un equipo robado podría seguir siendo utilizado fuera del país. Por esto, llamó a los usuarios a tomar medidas preventivas y mantener respaldada su información.